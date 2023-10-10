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فنون ومشاهير

باميلا الكيك تفقد أعصابها وتدخل المستشفى! (فيديو)

Lebanon 24
10-10-2023 | 02:33
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يتصدر مسلسل "كريستال" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث غوغل، ويحظى على نسبة مشاهدة عالية.

ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي الممثل السوري محمود نصر الذي يجسد دور الدكتور جواد والممثلة باميلا الكيك التي تجسد دور "عليا"، وستيفاني عطالله التي تجسد دور "فاي"، ورولا حمادة التي تجسد دور "رحاب".
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وفي التفاصيل، احتلت الحلقة 73 الصدارة من مسلسل كريستال ، حيث اكتشفت عليا خلالها أن رحاب هي والدتها الحقيقية، خلال المؤتمر الصحفي ودخلت في حالة انهيار وصدمة كبيرة أدت إلى دخولها المستشفى، أما رحاب فأصرت على حضور المؤتمر الصحفي رغم اعتراض عليا. (الجديد)

 
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