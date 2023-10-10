بعد أنباء عن إصابتها بالايدز وتصوير شخصيات بأوضاع مخلة وطردها من الإمارات.. هكذا ردت "جوري"

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يتصدر اسم المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي جوري المغربية مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد خبر اصابتها بمرض الايدز وطردها من الامارات العربية المتحدة.وانتشر فيديو للمشهورة المغربية وهي تقول ان كل ما يتم تداوله هو مجرد شائعات وستتوعد بالقضاء لكل من اساء لها.يذكر انه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بخبر اصابة احدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي بمرض نقص المناعة المكتسب وطردها من دبي، بالاضافة الى تورطها بإبتزاز شخصيات من خلال تصويرهم بأوضاع مخلة. وأشار حينها رواد المواقع إلى أن المقصودة هي جوري المغربية، مما جعل اسمها يتصدر هاشتاغات البحث عبر منصة اكس.(الجديد)