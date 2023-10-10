Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أنباء عن إصابتها بالايدز وتصوير شخصيات بأوضاع مخلة وطردها من الإمارات.. هكذا ردت "جوري"

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1115807-638325303212384203.png
Doc-P-1115807-638325303212384203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتصدر اسم المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي جوري المغربية مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد خبر اصابتها بمرض الايدز وطردها من الامارات العربية المتحدة.
 
وانتشر فيديو للمشهورة المغربية وهي تقول ان كل ما يتم تداوله هو مجرد شائعات وستتوعد بالقضاء لكل من اساء لها.
Advertisement

يذكر انه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بخبر اصابة احدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي بمرض نقص المناعة المكتسب وطردها من دبي، بالاضافة الى تورطها بإبتزاز شخصيات من خلال تصويرهم بأوضاع مخلة. وأشار حينها رواد المواقع إلى أن المقصودة هي جوري المغربية، مما جعل اسمها يتصدر هاشتاغات البحث عبر منصة اكس.(الجديد)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:30 | 2023-10-10
03:54 | 2023-10-10
02:33 | 2023-10-10
23:40 | 2023-10-09
16:06 | 2023-10-09
10:53 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24