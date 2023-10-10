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فنون ومشاهير

بسرية تامر.. فنان مصري شهير سيتزوج الليلة من هذه المذيعة اللبنانية الحسناء (صور)

Lebanon 24
10-10-2023 | 04:30
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كشفت "لها" أن الفنان المصري تامر عاشور قرر الاحتفال مساء اليوم الثلاثاء بزفافه إلى الإعلامية اللبنانية نانسي نور، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان تامر قد تكتّم على موعد حفل زفافه وحرص على إبعاده عن أعين الصحافة والإعلام، ليتفاجأ الجميع بكشفه عن موعد الزفاف، الذي سيضم عائلتي العروسين وبعض الأصدقاء المقرّبين من الطرفين.
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من ناحيتها، كشفت نانسي نور في تصريح لـ"لها" أن زفافها إلى تامر عاشور لم يفاجئ المقرّبين منهما حيث إنهما يعيشان قصة حب طويلة، مؤكدةً أن زواجها من تامر لا علاقة له بطلاقه من أم ابنته.

وكان مصدر مقرّب من الفنان تامر عاشور قد كشف في تصريح سابق أن موعد زفافه الى نانسي نور، المذيعة في قناة "إكسترا نيوز"، سيكون خلال شهر تشرين الأول الجاري.

يُذكر أن تامر عاشور أعلن انفصاله عن زوجته وأم ابنته سمر أبو شقة رسمياً بعد فترة طويلة من الانفصال، حيث عاش الثنائي منفصلين ولكن من دون طلاق.(لها)



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