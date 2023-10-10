ديميت أوزدمير وآنجين إكيوريك في أكبر سوق في العالم

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بعد عرض الحلقات الأولى من الموسم الثاني من مسلسل إسمي فرح، يبدو أن نجاح العمل مازال مستمر، إذ حصدت الحلقات الأولى للمسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضها عبر القنوات التركية.معرض فرنساوقد نشرت المواقع والصحف التركية تقارير صحفية حول إختيار مسلسل إسمي فرح للترويج له في معرض MIPCOM العالمي في فرنسا،وهو أكبر سوق للمحتوى الترفيهي في العالم، والمقرر أن يقام في الفترة من 16 حتى 19 تشرين الاول الحالي.وقد إحتلت ديميت أوزدمير المركز السابع كأكثر ممثلة يتم الحديث عنها عبر وسائل السوشيال ميديا خلال الشهر الماضي.أما آنجين إكيوريك فقد جاء بالمركز الرابع عشر ضمن أكثر نجوم العالم شهرة.ترشيح الأفضلوقد نشرت الصحف التركية ترشيح مسلسل إسمي فرح ضمن قائمة الأفضل في جوائز الفراشة الذهبية، كأفضل مسلسل لهذا العام. بالإضافة إلى وجود ديميت أوزدمير في المرحلة النهائية بقائمة أفضل ممثلة، كما آنجين اكيوريك الذي وصل أيضًا للترشيحات النهائية كأفضل ممثل عن هذا العمل، بموسمه الأول والذي عرض قبل شهور . (نواعم)