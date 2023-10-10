Advertisement

فنون ومشاهير

ديميت أوزدمير وآنجين إكيوريك في أكبر سوق في العالم

Lebanon 24
10-10-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1115851-638325352127542156.PNG
Doc-P-1115851-638325352127542156.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد عرض الحلقات الأولى من الموسم الثاني من مسلسل إسمي فرح، يبدو أن نجاح العمل مازال مستمر، إذ حصدت الحلقات الأولى للمسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضها عبر القنوات التركية.

معرض فرنسا
وقد نشرت المواقع والصحف التركية تقارير صحفية حول إختيار مسلسل إسمي فرح للترويج له في معرض MIPCOM العالمي في فرنسا،وهو أكبر سوق للمحتوى الترفيهي في العالم، والمقرر أن يقام في الفترة من 16 حتى 19 تشرين الاول الحالي.
Advertisement
وقد إحتلت ديميت أوزدمير المركز السابع كأكثر ممثلة يتم الحديث عنها عبر وسائل السوشيال ميديا خلال الشهر الماضي.
أما آنجين إكيوريك فقد جاء بالمركز الرابع عشر ضمن أكثر نجوم العالم شهرة.

ترشيح الأفضل 
وقد نشرت الصحف التركية ترشيح مسلسل إسمي فرح ضمن قائمة الأفضل في جوائز الفراشة الذهبية، كأفضل مسلسل لهذا العام. بالإضافة إلى وجود ديميت أوزدمير في المرحلة النهائية بقائمة أفضل ممثلة، كما آنجين اكيوريك الذي وصل أيضًا للترشيحات النهائية كأفضل ممثل عن هذا العمل، بموسمه الأول والذي عرض قبل شهور . (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:40 | 2023-10-10
10:10 | 2023-10-10
05:45 | 2023-10-10
04:30 | 2023-10-10
03:54 | 2023-10-10
03:13 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24