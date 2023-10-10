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فنون ومشاهير

ميا خليفة تفقد عملها مع مجلة "بلاي بوي" بعد دعمها لفلسطين علناً (صورة)

Lebanon 24
10-10-2023 | 10:10
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فقدت الممثلة الإباحية السابقة والمدونة من اصل لبناني ميا خليفة عقدها مع مجلة "بلاي بوي" بعدما دعمت علنا حركة "حماس".

أفاد بذلك موقع Business Today، وذكر أن خليفة نشرت على وسيلة التواصل الاجتماعي X تعليقا حول هجوم حماس الأخير على إسرائيل، واصفة الفلسطينيين بـ "المقاتلين من أجل الحرية"، الأمر الذي أثار وابلا من الانتقادات.
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ووفقا للموقع، قامت مجلة بلاي بوي، التي عملت فيها خليفة، بإبلاغ مشتركيها في رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني بطرد المذكورة وحذف قناتها على منصتهم.

بالإضافة إلى ذلك، ردا على منشورها، كتب الصحفي تود شابيرو، الذي يدير برنامجه الخاص على التلفزيون الكندي، أيضا أنه أنهى عقده مع خليفة وحثها على "التطور وأن تصبح أفضل".

وجاء رد النجمة السابقة: "أود أن أقول إن دعم فلسطين كلفني فرص العمل في البزنس، لكنني غاضبة جدا من نفسي لأنني لم أتحقق مسبقا من أنني كنت أتعامل مع الصهاينة". (روسيا اليوم)
 

المصدر: روسيا اليوم
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