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فنون ومشاهير

بعد دعمها إسرائيل بشراسة... كايلي جينر تفقد أكثر من 230 ألف متابع!

Lebanon 24
10-10-2023 | 13:19
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أعربت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في منشور عبر "إنستاغرام" عن دعمها لإسرائيل، وذلك مباشرةً بعد هجوم حماس على اسرائيل الّذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.
 
وشاركت جينر صورة من حساب @StandWithUs المعروف بموقفه المؤيد لإسرائيل، يظهر فيها العلم الإسرائيلي.
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وجاء في التعليق: "الآن ودائمًا، نقف مع شعب إسرائيل!". وكان رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي سريعًا ونقديًا. وحثها الكثيرون على الابتعاد عن السياسة، وسلطوا الضوء على المعاناة الطويلة التي تعيشها فلسطين.
 
وأدّى نشرها للصوة إلى فقدانها أكثر من 230 ألف متابع، وهي الّتي كانت من الأشخاص الأكثر متابعةً على الإطلاق على إنستغرام.
 
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