وليد توفيق لن يعتزل سوى في هذه الحالة.. ورسالة إلى الفنانين: تواضعوا!

Advertisement

أعلن الفنان وليد توفيق أنه لن يتخذ قرار اعتزال الفن طالما أن صوته لا يزال يسمح له بالغناء، ولا يزال قادراً على جذب تفاعل الجمهور مع أعماله.واعتبر توفيق أنه على الفنان التنحي عن الساحة والاتجاه إلى الأعمال الخيرية عند الوصول لمرحلة يشعر فيها أنه لم يعد باستطاعته تقديم الأفضل لجمهوره، داعيا في حديث لـ"فوشيا" كل الفنانين إلى التواضع وأن يحبوا بعضهم، مستغرباً شعور الغيرة الذي يسيطر على عدد منهم، اذ علق قائلاً: "دامت لمين يا مصدق الأوهام؟".وتمنى وليد توفيق إنشاء نقابة فنية موحدة تلّم شمل كل الفنانين، معتبراً أنه من المعيب عدم حضور مراسم العزاء الخاصة بالنجوم اللبنانيين الذين قدموا أعمالاً مميزة تركت بصمة على الساحة الفنية، وكان آخرهم الفنانة نجاح سلام.