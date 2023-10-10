Advertisement

فنون ومشاهير

الخلاف يتصاعد.. العلاقة انقطعت "إلى غير رجعة" بين الأميرين هاري وويليام

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1116103-638325774931034853.jpg
Doc-P-1116103-638325774931034853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

 

أكد الخبير الملكي دنكان لاركومب لصحيفة The Sun أن الاتصال بين الأميرين وليام وهاري "معطّل تماماً والعلاقة بين الملك المستقبلي وشقيقه انقطعت إلى غير رجعة".
Advertisement

وأضاف: "أنا متأكد من أن ويليام يشعر بالأسف الشديد لوصول الأمور إلى ما هي عليه الآن، لا سيما أنه كان قريباً جداً من أخيه".

وشدد لاركومب على أن "ويليام يشعر بالحزن بسبب انهيار علاقته مع هاري، لكنه لن يكون الشخص الذي يقدّم غصن الزيتون، فعلاقتهما كانت متينة كأخوة وكانا يدافعان دائماً عن بعضهما البعض، لكن هاري ارتكب خيانة لا يمكن أي أخ أن يتحملها".

كما أشار إلى إن "والد الأميرين الملك تشارلز لا يزال يحتفظ بقنوات الاتصال مفتوحة، إلا أن ويليام لا يرى نفسه معنياً بهذا الأمر".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:20 | 2023-10-11
14:58 | 2023-10-10
14:52 | 2023-10-10
13:19 | 2023-10-10
11:00 | 2023-10-10
10:40 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24