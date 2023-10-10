24
o
بيروت
25
o
طرابلس
31
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الخلاف يتصاعد.. العلاقة انقطعت "إلى غير رجعة" بين الأميرين هاري وويليام
Lebanon 24
10-10-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الخبير الملكي دنكان لاركومب لصحيفة The Sun أن الاتصال بين الأميرين وليام وهاري "معطّل تماماً والعلاقة بين الملك المستقبلي وشقيقه انقطعت إلى غير رجعة".
Advertisement
وأضاف: "أنا متأكد من أن ويليام يشعر بالأسف الشديد لوصول الأمور إلى ما هي عليه الآن، لا سيما أنه كان قريباً جداً من أخيه".
وشدد لاركومب على أن "ويليام يشعر بالحزن بسبب انهيار علاقته مع هاري، لكنه لن يكون الشخص الذي يقدّم غصن الزيتون، فعلاقتهما كانت متينة كأخوة وكانا يدافعان دائماً عن بعضهما البعض، لكن هاري ارتكب خيانة لا يمكن أي أخ أن يتحملها".
كما أشار إلى إن "والد الأميرين الملك تشارلز لا يزال يحتفظ بقنوات الاتصال مفتوحة، إلا أن ويليام لا يرى نفسه معنياً بهذا الأمر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة مرتفعة للدولار عصرا
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار عصرا
09:40 | 2023-10-10
10/10/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان من الساتان ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها الطبيب (فيديو)
Lebanon 24
بفستان من الساتان ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها الطبيب (فيديو)
03:54 | 2023-10-10
10/10/2023 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
14:52 | 2023-10-10
10/10/2023 02:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية في قناة "الجديد" تتعرض لحادث سير مروع اثناء توجهها لتغطية الاحداث جنوبا (صور)
Lebanon 24
اعلامية في قناة "الجديد" تتعرض لحادث سير مروع اثناء توجهها لتغطية الاحداث جنوبا (صور)
05:45 | 2023-10-10
10/10/2023 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)
Lebanon 24
إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)
10:41 | 2023-10-10
10/10/2023 10:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:20 | 2023-10-11
بالكوفية.. ممثلة سورية شهيرة تدعم فلسطين (صورة)
14:58 | 2023-10-10
وليد توفيق لن يعتزل سوى في هذه الحالة.. ورسالة إلى الفنانين: تواضعوا!
14:52 | 2023-10-10
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
13:19 | 2023-10-10
بعد دعمها إسرائيل بشراسة... كايلي جينر تفقد أكثر من 230 ألف متابع!
11:00 | 2023-10-10
ديميت أوزدمير وآنجين إكيوريك في أكبر سوق في العالم
10:40 | 2023-10-10
جويل ماردينيان تحتفل بابنها نايثين.. هكذا بدت برفقته في الفيديو
فيديو
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
11/10/2023 08:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
11/10/2023 08:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
11/10/2023 08:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24