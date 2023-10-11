بالكوفية.. ممثلة سورية شهيرة تدعم فلسطين (صورة)

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أرادت الممثلة السورية نسرين طافش، إظهار دعمها للشعب الفلسطيني من خلال نشر صورة لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام.وارتدت نسرين في الصورة الكوفية الفلسطينية، وكتبت: "السلام لفلسطين"، ما أثار إعجاب متابعيها.