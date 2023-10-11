Advertisement

فنون ومشاهير

بالكوفية.. ممثلة سورية شهيرة تدعم فلسطين (صورة)

Lebanon 24
11-10-2023 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1116219-638326062893002747.jpg
Doc-P-1116219-638326062893002747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرادت الممثلة السورية نسرين طافش، إظهار دعمها للشعب الفلسطيني من خلال نشر صورة لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وارتدت نسرين في الصورة الكوفية الفلسطينية، وكتبت: "السلام لفلسطين"، ما أثار إعجاب متابعيها.
Advertisement


مواضيع ذات صلة
ميا خليفة تفقد عملها مع مجلة "بلاي بوي" بعد دعمها لفلسطين علناً (صورة)
lebanon 24
11/10/2023 08:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة تغزو التواصل بعد هجوم السبت... هل أضاء برج القاهرة بالعلم الفلسطيني؟
lebanon 24
11/10/2023 08:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعجابها بمنشور يدعم إسرائيل.. ممثلة تركية شهيرة تتعرّض للهجوم (صورة)
lebanon 24
11/10/2023 08:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شابة تكشف مرضها: أنا زهقت (صورة)
lebanon 24
11/10/2023 08:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24

نسرين طافش

ممثلة

انستغرام

صورة

فلسطين

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2023-10-10
14:58 | 2023-10-10
14:52 | 2023-10-10
13:19 | 2023-10-10
11:00 | 2023-10-10
10:40 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24