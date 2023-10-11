كان مخرجا.. فنانة شهيرة تفقد والدها (صورة)

توفي اليوم الأربعاء والد الفنانة المصرية نسمة محجوب المخرج علاء محجوب.

وأعلنت ياسمين محجوب، ابنة عم نسمة محجوب الخبر، حيث كتبت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" قائلةً: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)... انتقل إلى رحمة الله عمي الأستاذ علاء محجوب، والد نسمة محجوب وسلمى محجوب... برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة. ستُقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري".

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يُشار إلى أن المخرج علاء محجوب من مواليد عام 1952 وتولّى إخراج ثلاثة أفلام روائية والعديد من الأفلام التسجيلية والبرامج التلفزيونية والإعلانات.



الجدير بالذكر أن نسمة محجوب قدمت العديد من الأغاني التي أحبّها الجمهور، من بينها تتر مسلسل "ليالي أوجيني" لظافر العابدين وأمينة خليل، كذلك اشتُهرت بأغنية "يا محروسة" التي قدّمتها في فيلم "الكنز" لمحمد رمضان ومحمد سعد.(لها)







