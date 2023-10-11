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فنون ومشاهير

بعد عام على توقيفها.. الشرطة توقف مجدداً بريتني سبيرز لهذا السبب!

Lebanon 24
11-10-2023 | 08:32
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أوقفت دورية الطرق السريعة، في ولاية كاليفورنيا، النجمة الأميركية بريتني سبيرز، وأصدرت في حقها مخالفة بسبب قيادتها السيارة من دون رخصة أو إثبات تأمين في سيارتها.
 

ووفقًا لوثائق المحكمة، وقع الحادث في الـ10 من شهر أيلول الماضي، بعد شهر واحد فقط من تقديم طليقها سام أصغري طلبًا للطلاق.
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ووفقًا لموقع "بيج 6"، وجدت دورية الطرق السريعة أن سبيرز، ارتكبت مخالفتين؛ بسبب قيادتها السيارة من دون رخصة أو إثبات تأمين في سيارتها. وذلك بعد عام على توقيفها لقيادتها السيارة بسرعة غير آمنة.

وفرض على بريتني دفع غرامة قدرها 1140 دولارًا، ويستجوب عليها دفعها بحلول الـ24 من تشرين الأول الحالي، وهو ذات التاريخ الذي يتوجب عليها فيه المثول أمام المحكمة.

ويتزامن هذا التاريخ مع اليوم الذي ستصدر فيه بريتني مذكرتها "The Woman In Me"؛ لذلك قد لا تكون مضطرة للمثول أمام المحكمة في ذلك اليوم.

وكشف مصدر للموقع أن سبيرز تمتلك رخصة قيادة سارية المفعول وبطاقة تأمين، لكنها نسيت وضعهما في سيارتها.
المصدر: فوشيا
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