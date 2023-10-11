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فنون ومشاهير

ثروة ديفيد بيكهام في عام 2023.. أيهما أغنى هو أم زوجته؟

Lebanon 24
11-10-2023 | 16:00
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لا شك في أن ديفيد بيكهام اسم مرادف للتميز في كرة القدم، فقد حقق مكانة أسطورية داخل الملعب وخارجه، إذ قطع شوطاً طويلاً منذ بداياته في شمال لندن، وقام بالعديد من الإعلانات التجارية الضخمة، ما جعله يجمع ثروةً ضخمة، ورغم أن مسيرته الكروية اللامعة كانت انتهت عام 2013، فإن رحلته نحو النجاح المالي مستمرة.
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وربما يتساءل البعض عن حجم الثروة، التي يملكها اللاعب الإنجليزي السابق، البالغ من العمر 48 عاماً، وكيف وصل إليها، حيث يمتلك ديفيد، الآن، صافي ثروة شخصية يبلغ أكثر من 450 مليون دولار.


وبحلول الوقت الذي اعتزل فيه بيكهام اللعب، كان قد حصل على مبلغٍ ضخمٍ جداً قدره 800 مليون دولار، ما جعله واحداً من الرياضيين الأعلى أجراً وقتها.

إمبراطورية بيكهام التجارية:
رغم الأجور الكبيرة التي حصل عليها بيكهام خلال مسيرته الرياضية، فإنها لم تكن مصدر دخله الأساسي، حيث جاء الجزء الأكبر من ثروته من خلال صفقات الدعم المربحة مع العلامات التجارية الشهيرة، مثل: أرماني، وجيليت، وبيبسيكو، وأديداس.


أرباح فيكتوريا بيكهام في الموضة:
عند الحديث عن ديفيد، لا يمكن استثناء زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام من المعادلة، إذ تبلغ ثروة الزوجين مجتمعة نحو 514 مليون دولار، وفي حين أن صافي ثروة ديفيد الشخصية يُقدر بحوالي 450 مليون دولار، فإن صافي ثروة فيكتوريا يبلغ حوالي 70 مليون دولار.

وجاءت ثروة فيكتوريا بيكهام، نجمة «سبايس غيرل» السابقة، بفضل خطواتها الكبيرة في عالم الموضة، إذ شهدت علامتها التجارية للأزياء «فيكتوريا بيكهام» نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت إيراداتها السنوية بنسبة 71 مليون دولار، بحلول نهاية عام 2022. (زهرة الخليج) 


المصدر: زهرة
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