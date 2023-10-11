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فنون ومشاهير

ممثل لبناني يعلق على احداث غزة بمقطع فيديو: "قولو عني مجنون.. بس انا انسان وأب وعندي عيلة"

Lebanon 24
11-10-2023 | 13:45
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نشر الممثل يوسف حداد عبر حسابه على منصة "اكس" مقطع فيديو عبر فيه عن رأيه حيال تطورات الاحداث في غزة. وقال: "قولو عني مجنون 
قولو شو ما بدكن
بس انا انسان وبي وعندي عيلة وما فيي شوف هالمجازر واسكت
الشيطان يقتل والكل اخرس
ما بقى حدا يحكي عن القانون الدولي وامم متحدة ومحكمة عدل
#وزير_دفاع_العدو بيقول هؤلاء ليسو بشر
ما يجري في #غزة_وصمة_عار ع جبين الانسانية
#اللوبي_صهيوني_مجرم يحكم العالم". (رصد: لبنان 24)
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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