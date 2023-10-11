ممثل لبناني يعلق على احداث غزة بمقطع فيديو: "قولو عني مجنون.. بس انا انسان وأب وعندي عيلة"

قولو عني مجنون
قولو شو ما بدكن
بس انا انسان وبي وعندي عيلة وما فيي شوف هالمجازر واسكت
الشيطان يقتل والكل اخرس
ما بقى حدا يحكي عن القانون الدولي وامم متحدة ومحكمة عدل#وزير_دفاع_العدو بيقول هؤلاء ليسو بشر
ما يجري في #غزة_وصمة_عار ع جبين الانسانية#اللوبي_صهيوني_مجرم يحكم العالم pic.twitter.com/gcyYWLQ7Ve
— Youssef Haddad (@youssefhactor) October 11, 2023
قولو عني مجنون
قولو شو ما بدكن
بس انا انسان وبي وعندي عيلة وما فيي شوف هالمجازر واسكت
الشيطان يقتل والكل اخرس
ما بقى حدا يحكي عن القانون الدولي وامم متحدة ومحكمة عدل#وزير_دفاع_العدو بيقول هؤلاء ليسو بشر
ما يجري في #غزة_وصمة_عار ع جبين الانسانية#اللوبي_صهيوني_مجرم يحكم العالم pic.twitter.com/gcyYWLQ7Ve