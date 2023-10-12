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فنون ومشاهير

استخدم صورة المباني المدمرة في غزة على أنها في إسرائيل.. نجم عالمي يُغضب الجمهور بما فعله!

Lebanon 24
12-10-2023 | 00:56
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تسبب المغني الكندي جاستن بيبر بجدل واسع بعد دعمه لاسرائيل مناديا بالدعاء والصلاة لها في وجه فلسطين.

واستخدم بيبر صورة من المباني المدمرة في غزة، وكأن الإسرائيليين هم ضحاياها.
 
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منشور جاستن بيبر عبر "ستوري" حسابه على انستغرام أغضب الجمهور والمتابعين، حيث اتهمه الجمهور وغيره من المشاهير بتعمد نشر الأكاذيب من أجل دعم قوات الاحتلال.

وبعد الانتقادات التي واجهها بيبر، قام بمسح المنشور واستبدله بعبارة "أدعو لإسرائيل" بدون صورة.

يُذكر ان بيبر كان قد عبّر عن تضامنه مع فلسطين وإسرائيل معاً في منشور سابق وقال "أنا غير مهتم باتخاذ صفوف ولكني مهتم بالوقوف مع العائلات التي قتلت بالعنف".(نواعم)




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