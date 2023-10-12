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فنون ومشاهير
كتبت تدوينة ثم حذفتها: إليسا تتعرّض لهجوم عنيف.. هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
12-10-2023
|
01:58
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أحدثت الفنانة اليسا بلبلة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها تدوينة على موقع "اكس" تتضمن قولاً منسوباً للأديب المصري الراحل طه حسين، ينتهي بتوصية لدفن الأمة الإسلامية لأنها أمة ميتة، قبل أن تعود وتحذفه.
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وكتبت إليسا في التدوينة: "عندما سُئِلَ عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، عن رأيه فى حال الأمة الإسلامية؛ كان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب، فهي قطعاً أمة ميتة وإكرام الميت دفنه".
وتعرّضت إليسا، لانتقادات واسعة حول الهدف من رسالتها المسيئة للمسلمين، كما نشطت حملة من مستخدمي منصة (X)، تدعو لمقاطعة إليسا، وأعمالها ومطالبتها بالإعتذار علناً، واتهمها الجميع بالإساءة للإسلام، فيما دعاها آخرون إلى الابتعاد عن السياسة والنقد الاجتماعي والاهتمام بشؤونها الفنية، وطالبها البعض الآخر بتعيين مستشار يتولى أمور مواقع التواصل الاجتماعي أو على الأقل استشارته قبل نشر أي تدوينة.(البوابة)
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