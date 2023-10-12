بعد 3 أيام من زواجه فقط.. الفنان المصري الشهير يقطع شهر العسل!

سيقطع الفنان المصري تامر عاشور شهر العسل بعد 3 أيام من زواجه فقط، وذلك بعدما أعلن القائمون عن مهرجان "ليلة عمر الغنائي" في دورتة الثانية، عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يحييه مع الفنان سلطان والنجم عايض، في 13 تشرين الأول في قاعة "أرينا الكويت".

وفور طرح التذاكر، نفدت قبل موعد الحفل بـ 3 أيام، كما أكد الرئيس التنفيذي لشركه "ليلة عمر" للإنتاج الفني عبد العزيز الزيدي أن الجمهور على موعد مع حفل مميز واستثنائي، كما يضم الحفل بعض المفاجات للجماهير.

يذكر أن تامر عاشور احتفل بزواجه على الإعلامية نانسي نور مساء الثلاثاء 10 تشرين الأول أكتوبر الجاري، في أحد الفنادق الشهيرة بوسط البلد، واقتصر الحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين.(نواعم)