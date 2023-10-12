Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 3 أيام من زواجه فقط.. الفنان المصري الشهير يقطع شهر العسل!

Lebanon 24
12-10-2023 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1116739-638327008759361798.png
Doc-P-1116739-638327008759361798.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سيقطع الفنان المصري تامر عاشور شهر العسل بعد 3 أيام من زواجه فقط، وذلك بعدما أعلن القائمون عن مهرجان "ليلة عمر الغنائي" في دورتة الثانية، عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يحييه مع الفنان سلطان والنجم عايض، في 13 تشرين الأول في قاعة "أرينا الكويت".

وفور طرح التذاكر، نفدت قبل موعد الحفل بـ 3 أيام، كما أكد الرئيس التنفيذي لشركه "ليلة عمر" للإنتاج الفني عبد العزيز الزيدي أن الجمهور على موعد مع حفل مميز واستثنائي، كما يضم الحفل بعض المفاجات للجماهير.

يذكر أن تامر عاشور احتفل بزواجه على الإعلامية نانسي نور مساء الثلاثاء 10 تشرين الأول أكتوبر الجاري، في أحد الفنادق الشهيرة بوسط البلد، واقتصر الحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين.(نواعم)

Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:06 | 2023-10-12
03:21 | 2023-10-12
01:58 | 2023-10-12
00:56 | 2023-10-12
00:15 | 2023-10-12
16:00 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24