علّقت الممثلة نادين نسيب نجيم على الحرب على غزة بمنشور عبر حسابها على تطبيق انستغرام.وكتب نادين قائلة: "يا رب السلام يا رب تبعد الحروب عنا وعن لبنان وعن هل الشعب المظلوم صور الأطفال والأمهات والابرياء بتوجع للعضم حرام والله حرام."وتابعت نادين: "لازم كل الدول تتدخل حتى يهدوا الوضع ويلاقوا حل سريع. شعب بدو يعيش بأرضه هيدي أقل حقوقه أيا شعب بيقبل تنسرق منه ارضه بكل بساطة ويمشي ويتهجر لا هوية ولا وطن ولا امان؟ شو هل منطق؟وأضافت: "واذا بتفتح تمك بدك تتحمل اذلال وقتل ودمار وحرب! هيدا اسمه ظلم ما بيدفع حقها الا المدنيين المعترين يلي لا حول ولا قوة الهم. Say no to war."