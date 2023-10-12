Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة شابة تتزوج من رجل اعمال في السر؟.. هذا ما كشفته والدتها

Lebanon 24
12-10-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1116817-638327094160860007.jpg
Doc-P-1116817-638327094160860007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة عبير منير حقيقة الأخبار التي ترددت حول زواج ابنتها الفنانة ملك قورة من أحد رجال الأعمال في السر.

وأكدت عبير أن ابنتها ملك لم تتزوج كما يُشاع، بالقول: "كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير"... وعلى سؤال حول وجود أخبار سعيدة عن ابنتها قريباً، أجابت: "إن شاء الله".
Advertisement
 


يُذكر أن آخر أعمال ملك قورة الفنية، مشاركتها ضيفةَ شرف في فيلم "بعد الشر"، الذي عُرض في عيد الفطر الماضي. (لها) 

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:15 | 2023-10-12
04:06 | 2023-10-12
03:21 | 2023-10-12
02:46 | 2023-10-12
01:58 | 2023-10-12
00:56 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24