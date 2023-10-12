فنانة شابة تتزوج من رجل اعمال في السر؟.. هذا ما كشفته والدتها

كشفت الفنانة عبير منير حقيقة الأخبار التي ترددت حول زواج ابنتها الفنانة ملك قورة من أحد رجال الأعمال في السر.



وأكدت عبير أن ابنتها ملك لم تتزوج كما يُشاع، بالقول: "كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير"... وعلى سؤال حول وجود أخبار سعيدة عن ابنتها قريباً، أجابت: "إن شاء الله".

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