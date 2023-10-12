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فنون ومشاهير
فنانة شابة تتزوج من رجل اعمال في السر؟.. هذا ما كشفته والدتها
Lebanon 24
12-10-2023
|
08:00
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كشفت الفنانة عبير منير حقيقة الأخبار التي ترددت حول زواج ابنتها الفنانة ملك قورة من أحد رجال الأعمال في السر.
وأكدت عبير أن ابنتها ملك لم تتزوج كما يُشاع، بالقول: "كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير"... وعلى سؤال حول وجود أخبار سعيدة عن ابنتها قريباً، أجابت: "إن شاء الله".
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يُذكر أن آخر أعمال ملك قورة الفنية، مشاركتها ضيفةَ شرف في فيلم "بعد الشر"، الذي عُرض في عيد الفطر الماضي. (لها)
المصدر: لها
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