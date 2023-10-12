بعد توقيف زوجة ممثل.. تفاصيل مثيرة في قضيتها بسبب فيديوهات مسيئة

فيما لا تزال قضية توقيف زوجة الفنان المصري هشام عبدالله الهارب إلى تركيا تتفاعل، تكشفت تفاصيل جديدة.فقد أفادت مصادر لـ"العربية.نت" بنقل غادة نجيب، المحتجزة في سجن الأجانب بمنطقة ملاطيا التي تبعد ألف كلم عن إسطنبول، إلى مركز احتجاز بولاية أرضروم مع صدور قرار بترحيلها خارج البلاد.كما أضافت أن زوجة عبدالله، وهي سورية الأصل، لن يتم ترحيلها إلى مصر بعدما أسقطت الجنسية المصرية عنها، موضحة أنها قد تتوجه لدولة مجاورة لتركيا وليس مصر أو سوريا.

كذلك أشارت إلى أن احتجاز نجيب والتكتم حول سبب ذلك يرجع لكونها متهمة بقضية تمس الأمن القومي التركي.أسباب سياسيةيذكر أن السلطات التركية كانت ألقت القبض على غادة نجيب من منزلها بمنطقة باشاك شهير. ووفق ما أعلن زوجها، فإن سبب توقيفها يرجع لأسباب سياسية.فيما كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن توقيف زوجة هشام عبدالله جاء على خلفية شكوك حول صلاتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، وعلاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت باريس القبض عليها مؤخراً بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.كما أردفت أن الشكوك تدور أيضاً حول صلة غادة نجيب بالمشاركة في اقتطاع فيديوهات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتحريف محتواها بشكل مسيء ومتعمد، وترجمتها بلغات عدة لتقديمها لمنظمات دولية وأوروبية بهدف الإساءة للسيسي، وتأليب الغرب ضد النظام في مصر، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد القاهرة والرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها وطلبها منها التوقف عن ذلك.