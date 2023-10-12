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فنون ومشاهير

زوجة أحد أشهر الممثلين تُفجّر مفاجأة: نحن منفصلان منذ العام 2016

Lebanon 24
12-10-2023 | 13:43
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كشفت جادا بينكيت سميث عن أسرار لم تكشفها مسبقًا حول علاقتها بزوجها الممثل العالمي ويل سميث، في مذكراتها القادمة Worthy، والمقرر صدورها في الـ17 من شهر تشرين الأول الحالي.

وأوضحت جادا أنها وسميث، يعيشان حياةً منفصلة تمامًا منذ العام 2016، أي بعد ما يقرب الـ 20 عامًا على زواجهما، لكن ذلك لا يعني طلاقهما، بل أنهما لم يعودا معًا بشكل رومانسي.
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وفي مقابلة لها مع هدى قطب في برنامج Today Show، ترويجًا لمذكراتها، سئلت جادا عن الأسباب التي دفعتها لإخفاء هذا الأمر عن متابعيها، لتجيب: "لسنا مستعدين بعد.. مازلنا نحاول السعي للتوصل إلى كيفية إقامة علاقة شراكة بيننا، أما في ما يتعلق بكيفية تقديم ذلك للناس؟ لم نكتشف ذلك بعد". (فوشيا)
 
 
 
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