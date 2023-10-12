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فنون ومشاهير

هذا سبب سحب فيلم محمد هنيدي من دور العرض

Lebanon 24
12-10-2023 | 16:44
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كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي الأسباب التي أدت إلى سحب فيلم "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي من دور السينما، حيث أكد أن الفيلم فشل في تحقيق إيرادات جيدة في آخر ليلة عرض له، لم تتخطَّ الـ 136 جنيهاً.
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وقال الدفراوي في تصريح خاص لـ"لها" إن فيلم "فوي فوي فوي" من بطولة الفنان محمد فراج لا يزال يتصدّر شباك التذاكر في السينما، حيث حقق في آخر ليلة عرض له 258 ألفاً و583 جنيهاً.
 
 
وأضاف أن فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان قد يلقى نفس مصير فيلم محمد هنيدي، وذلك بسبب ضعف الإيرادات أيضاً حيث لم يحقق سوى 736 جنيهاً يوم الثلاثاء الماضي.
يذكر أن فيلم "مرعي البريمو" هو بطولة: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.
وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول "مرعي البريمو"، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.
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