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فنون ومشاهير

سرّ يكشف للمرة الأولى عن مسرحية "مدرسة المشاغبين"

Lebanon 24
12-10-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة القديرة سميرة أحمد عن سرّ يذاع للمرة الأولى حول مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي عُرضت في سبعينيات القرن الماضي.
 

وأكدت سميرة أحمد في تصريحات إعلامية أنها كانت المرشحة الأولى لبطولة المسرحية، قبل الفنانة الراحلة سهير البابلي. وقالت: "في ذلك الوقت كنت مشغولة بالسينما ولم يكن المسرح يستهويني ولا يمكنني أن أقول نفس الكلام كل يوم، والمسرح يحتاج الى عمالقة".
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وأضافت: "كلّمني سمير خفاجة وطلب مني القيام ببطولة المسرحية وكنت محرجة من الاعتذار له، ولكنني قلت له إنني لا أحب السهر.. ذهبت لحضور المسرحية ولم أندم على الاعتذار عنها وكنت سعيدة بنجاح سهير البابلي في الدور".
 
يشار الى أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" كانت الباب الرئيس لنجومية عدد كبير من الفنانين في ذلك الوقت، حيث كانت نقطة انطلاق عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي للبطولة السينمائية المطلقة، كما شارك في بطولتها الفنانان الراحلان حسن مصطفى وهادي الجيار.
المصدر: لها
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