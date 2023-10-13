كارول سماحة تكشف عن تعرضها للتحرش... وهكذا تصرفت (فيديو)

تطرقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إلى تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها، والطريقة التي تعاملت بها مع الوضع، وكيف استطاعت تجاوزه.

كارول، التي حلَّت ضيفةً في برنامج "زمن" مع الإعلامية رغدة شلهوب، كشفت أنها تعرضت للتحرش لأول مرة بعمر السبع سنوات، لكنها لم تكن على دراية كافية بما حدث معها، واصفةً إياه بـ"مسألة عابرة"، إلَّا أن تعرضها للتحرش بعمر العاشرة كان موضوعًا مختلفًا بالنسبة إليها، إذ شعرت بأن هناك أمرًا خاطئًا.

"تعرّضت للتحرش في هذا العمر"... النجمة #كارول_سماحة تخرج عن صمتها في الحلقة الأولى من #زمن @RaghidaChalhoub@CAROLE_SAMAHA@Zaman__Time#LBCI #LBCILebanon #LBCIVideos pic.twitter.com/lIVK3cav9Y — LBCI TV (@LBCILebanon) October 12, 2023 Advertisement



وأوضحت أن الأطفال بشكل عام يشعرون بالخوف من إخبار ذويهم بما وقع لهم؛ بسبب عدم إلمامهم بحقيقة ما يجري، لذلك قررت مواجهة متحرشها وتهديده بإخبار عائلتها.





وقالت كارول: عالجت الموضوع مباشرة مع الشخص بالتهديد، وهو كان أحد من العائلة وقررت عدم إخبار أهلي حتى لا تتضرر العلاقة العائلية، وهددته بأنه لن يدخل بيتنا مرة أخرى وقد تنتهي حياته، فأصبح يخاف بعد ذلك. وأوضحت أن الأطفال بشكل عام يشعرون بالخوف من إخبار ذويهم بما وقع لهم؛ بسبب عدم إلمامهم بحقيقة ما يجري، لذلك قررت مواجهة متحرشها وتهديده بإخبار عائلتها.وقالت كارول: عالجت الموضوع مباشرة مع الشخص بالتهديد، وهو كان أحد من العائلة وقررت عدم إخبار أهلي حتى لا تتضرر العلاقة العائلية، وهددته بأنه لن يدخل بيتنا مرة أخرى وقد تنتهي حياته، فأصبح يخاف بعد ذلك.

ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أن واقعة التحرش أصابتها بصدمة في بادئ الأمر، إذ كانت تفضل ارتداء الملابس التي تخفي جسدها، كما لم تتقبل التغيرات التي تطرأ على جسدها في مرحلة البلوغ، بالإضافة إلى امتناعها عن الخروج للسهر مع أصدقائها.

على صعيد آخر، سئلت كارول عن ما إذا كان زوجها وليد يتقبل ديانتها المسيحية، لتؤكد أنه شخص يحترم الأديان السماوية ومنفتح، قائلة: وليد مسلم حقيقي صالح، وليد فرجاني كل شي حلو لأنه هو شخص حلو، وفرجاني كل المزايا الحلوة في الإنسان المسلم الحقيقي.

أما بالنسبة لابنتها، أوضحت كارول أن تالا، البالغة من العمر 8 سنوات، تصلي الصلاة الإسلامية، كما ترافقها إلى الكنيسة من أجل الصلاة، نافيةً أن تكون ضائعة بين الدينين، بل وصفته بـ"الغنى".





على الصعيد الفني، كشفت كارول أنها تستعد لطرح ألبوم غنائي، وذلك بعد 7 سنوات من الغياب؛ إذ أن آخر ألبوم أصدرته كان بعنوان "ذكرياتي"، ثم اكتفت بعدها بطرح أغاني منفردة، بالإضافة إلى ألبوم قصائد لمحمود درويش يحمل اسم "الألبوم الذهبي".