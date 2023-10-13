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فنون ومشاهير

هذا موعده الجديد.. تأجيل مهرجان الجونة السينمائي بسبب "طوفان الأقصى"

Lebanon 24
13-10-2023 | 09:47
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أصدرت إدارة مهرجان القاهرة الجونة السينمائي بياناً كشفت فيه عن تأجيل الدورة السادسة من المهرجان التي كان من المقرر أن تنطلق يوم 13 تشرين الأول الجاري ليبدأ يوم 27 من الشهر.

وأصدر المهرجان بياناً جاء فيه: "في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخراً، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 تشرين الأول – 2 تشرين الثاني 2023".
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وتابع البيان: "في خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي "سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان.

كما أكدت إدارة المهرجان، في بيانها: "إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا أننا أرتأينا إنه من واجبنا أن نلتزم بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023".

واختتم المهرجان البيان: "ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريباً في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، دعونا جميعاً نعطي فرصة للسلام أن يسود!".

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