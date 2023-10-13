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فنون ومشاهير

مراسل قناة "الجديد" ينعى عصام عبدالله بكلمات مؤثرة.. وهذا ما نصحه به قبل استشهاده

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:07
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نشر الصحافي في قناة الجديد رامز القاضي عبر صفحته على منصة "أكس" كلمات نعى بها زميله الصحافي المصور في وكالة رويترز عصام عبدالله الذي فارق الحياة إثر القصف الاسرئيلي على جنوب لبنان مشيراً إلى أن عصام كان قد نصحه خلال تغطيتهم لأحداث القصف الإسرائيلي في الجنوب بعدم الإقتراب. وكتب القاضي قائلا: 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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