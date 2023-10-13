نجم "كريستال" في بيروت.. هذا ما يتم التحضير له

يبدو أن نجم مسلسل "كريستال" الممثل السوري خالد شباط يتلقى مزيداً من العروض للمشاركة في أعمال درامية، بعد نجاح دوره في مسلسل كريستال والذي جسد فيه شخصية "باسل".

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وأشارت المعلومات الى ان شباط سيكون في بيروت خلال أيام ليعمل على لقاء عدد من المنتجين؛ اذ من المتوقع مشاركة شباط في أعمال درامية، منها الخاص بالمنصات ومنها لموسم دراما في رمضان المقبل.وفي دمشق يعمل أيضاً شباط للمشاركة في مسلسل يبدأ تصويره قريباً، وهو أيضاً على لائحة الدراما السورية في موسم رمضان 2024. (نواعم)