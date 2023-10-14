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فنون ومشاهير
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
14-10-2023
|
04:20
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بعد مرور أكثر من 20 عاماً على وفاتها، كشفت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني عن فيديو نادر للسندريلا في مناسبة عائلية، وهي تضع القبعات على رؤوس الحاضرين، وسط حالة من البهجة والفرحة الغامرة.
ورصدت السيدة جيهان عبدالمنعم تفاصيل هذا الفيديو قائلة: "كانت راجعة من فرنسا وجايبة لينا "برانيط" كتيرة، ومامتي كانت فرحانة ببهجة سعاد، وكان فيه إخواتي وولاد إخواتي، وسعاد حسني كانت حاسة إنهم ولادها وأحفادها".
كما تحدثت شقيقة سندريلا الشاشة عن تفاصيل علاقتهم بالفنانة سعاد حسني، حيث أكدت خلال لقاء تلفزيوني بإحدى الفضائيات المحلية، أنها كانت متواجدة معهم في كل المناسبات العائلية.
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وأضافت "سعاد موجودة في كل حاجة، في العزائم في رمضان موجودة، أعياد ميلادنا موجودة".
يذكر أن سعاد حسني توفيت في 21 حزيران 2001، إثر سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم فيها في لندن، وتضاربت الأنباء والأقوال حول موتها بين شكوك في مقتلها أو انتحارها، وشكلت قضية موتها غموضًا كبيرًا لم يحل إلى الآن.
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