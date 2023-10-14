الشمس الضاحكة في "تليتبيز" تعلن حملها بطفلها الأول.. والجمهور يتحسّر: "أمتين كبرت؟"

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ستصبح "الشمس الضاحكة" في برنامج الأطفال الأشهر عالميًا "تليتبيز Teletubbies"، أُمًا للمرة الأولى.وقد كشفت جيس سميث، التي لعبت شخصية الطفلة الرضيعة التي تطل كشمس فوق التلال الخضراء لتودِّع الـ"تليتبيز"، أنها حامل بطفلها الأول من حبيبها ريكي لاثام.وشاركت جيس عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لجنينها التقطت عن طريق الموجات فوق الصوتية، وعلَّقت: عندما يصبح الاثنان ثلاثة.وتفاعل المتابعون مع منشورها، حيث علَّقت إحداهن: "أمتين كبرت؟ مبارح كانت طفلة".وتأتي هذه الأخبار بعد عام واحد فقط من إعلان شبكة "نتفليكس" العالمية إعادة عرض نسخة جديدة من برنامج الأطفال "تليتبيز" والذي يشرف على روايته "تيتوس بيرجيس"، ولعب شخصياته الشهيرة كل من فناني الأداء: "راشيل بينارت"، "ريبيكا هايلاند"، "نيك تشي بينج كيلينجتون" و"جيريميا كراج".يُشار إلى جيس كانت بعمر الـ9 أشهر فقط عندما تم تصويرها على أنها الشمس المبتسمة في البرنامج. (فوشيا)