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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تستعرض جسدها بإطلالة جريئة.. والجمهور يُهاجمها: "يلي استحو ماتو" (فيديو)

Lebanon 24
15-10-2023 | 03:30
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نشرت الفنانة قمر فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت قمر خلال تواجدها في أحد مراكز التسوق وهي على السلم الكهربائي مرتدية الجينز و"توب" سوداء تتميز بفتحة كبيرة عند منطقة الصدر.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومنتقد بشدة للفيديو.
 
 
 
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ففي حين أشاد متابعون بجمالها، انتقدها آخرون بشدة متهمين قمر باستعراض جسدها في الوقت الذي يستشهد فيه الفلسطينيون في غزة.

وطالب العديد من المُتابعين بإلغاء متابعتها، وعلقت إحدى المتابعات قائلة: " الناس بتموت بفلسطين وانتِ قاعدة تستعرضي جسمك"، وعلقت أخرى: "انتِ عايشة معنا عالكوكب الارضي؟"، وقال آخر: "انتي وين والناااااس وين ولا عندك ذرة إحساس"، ومن التعليقات أيضا: "مو وقت صورك هلق اجليها ناس بالالاف عم تموت يلي استحو ماتو احترمو الموت".


المصدر: "رصد" لبنان 24
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