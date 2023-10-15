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فنون ومشاهير

ممثل تركي من أصل عربي يدعم إسرائيل.. والجمهور يُهاجمه (صور)

Lebanon 24
15-10-2023 | 00:45
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تسبب ممثل تركي من أصول عربية بجدل واسع بعد دعمه إسرائيل بشكل واضح وهاجم فلسطين في الحرب المندلعة منذ نحو أسبوع..

واثار أسر ويست وهو ممثل تركي من أصول عربية وتحديداً عراقية غضب الجمهور بعد نشره عبر ستوري على تطبيق إنستغرام علم إسرائيل وعلق: "سحقاً فلسطين".
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ويست هو من أصول عراقية حيث أن جدته عراقية الأصل لكنه ولد في مدينة نيويورك بتاريخ 5 شباط 1990، انتقل لاحقًا للعيش في تركيا، وسطع نجمه من خلال المسلسل العراقي "هوى بغداد"، الذي عرض عام 2017، ثم بعدها شارك في برنامج "سرفايفر" في تركيا حيث حقق 23 فوزاً و19 هزيمة في 42 مباراة لكنه غادر البرنامج في الأسبوع الخامس لأنه لم يستطع تحمل الجوع.
 
 
 
وتلقى ويست الكثير من ردود الفعل الغاضبة من قبل الجمهور الذي وصفه بالخائن وأن ما يقوم به لا يمت للإنسانية بصلة خاصة أن لديه أصول عربية. (العراب)

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