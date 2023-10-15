ممثل لبناني يعبر عن غضبه في مقطع فيديو.. يا عيب الشوم عليكن

كل صاروخ بينفجر ب غزة دم الابرياء لعم ينقتلو برقبة#اميركا_واوروبا_المجرمين
هودي صواريخكم وطياراتكم وهيدا مخططكم الوحشي بابادة اهل غزة وتهجيرن بايادي #الصهيوني_مولودكم_المسخ
السكوت المشين عن #جريمة_الحرب_ب_غزة وتركها وحيدة وصمة عار ع جبين الانسانية#غزة_طوفان_الاقصى
دورنا جايي👹 pic.twitter.com/B5iqmgVWwY
— Youssef Haddad (@youssefhactor) October 14, 2023
كل صاروخ بينفجر ب غزة دم الابرياء لعم ينقتلو برقبة#اميركا_واوروبا_المجرمين
هودي صواريخكم وطياراتكم وهيدا مخططكم الوحشي بابادة اهل غزة وتهجيرن بايادي #الصهيوني_مولودكم_المسخ
السكوت المشين عن #جريمة_الحرب_ب_غزة وتركها وحيدة وصمة عار ع جبين الانسانية#غزة_طوفان_الاقصى
دورنا جايي👹 pic.twitter.com/B5iqmgVWwY