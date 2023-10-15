ممثل لبناني يعبر عن غضبه في مقطع فيديو.. يا عيب الشوم عليكن

نشر الممثل يوسف حداد مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "اكس" اعرب فيه عن غضبه الشديد حيال ما يحصل في غزة، وعلق بالقول: "يا عيب الشوم عليكن كيف قاعدين ساكتين الناس. كل صاروخ بينفجر ب غزة دم الابرياء لعم ينقتلو برقبة



هودي صواريخكم وطياراتكم وهيدا مخططكم الوحشي بابادة اهل غزة وتهجيرن بايادي الصهيوني مولودكم المسخ

السكوت المشين عن جريمة الحرب بغزة وتركها وحيدة وصمة عار ع جبين الانسانية".

كل صاروخ بينفجر ب غزة دم الابرياء لعم ينقتلو برقبة#اميركا_واوروبا_المجرمين

هودي صواريخكم وطياراتكم وهيدا مخططكم الوحشي بابادة اهل غزة وتهجيرن بايادي #الصهيوني_مولودكم_المسخ

السكوت المشين عن #جريمة_الحرب_ب_غزة وتركها وحيدة وصمة عار ع جبين الانسانية#غزة_طوفان_الاقصى

دورنا جايي👹 pic.twitter.com/B5iqmgVWwY — Youssef Haddad (@youssefhactor) October 14, 2023 Advertisement