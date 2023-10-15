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فنون ومشاهير

ممثل لبناني يعبر عن غضبه في مقطع فيديو.. يا عيب الشوم عليكن

Lebanon 24
15-10-2023 | 06:45
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نشر الممثل يوسف حداد مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "اكس" اعرب فيه عن غضبه الشديد حيال ما يحصل في غزة، وعلق بالقول: "يا عيب الشوم عليكن كيف قاعدين ساكتين الناس. كل صاروخ بينفجر ب غزة دم الابرياء لعم ينقتلو برقبة

هودي صواريخكم وطياراتكم وهيدا مخططكم الوحشي بابادة اهل غزة وتهجيرن بايادي الصهيوني مولودكم المسخ
السكوت المشين عن جريمة الحرب بغزة وتركها وحيدة وصمة عار ع جبين الانسانية". 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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