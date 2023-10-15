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فنون ومشاهير

شكران مرتجى تواصل دعم أهلها في غزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 16:00
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تواصل الممثلة الفلسطينية السورية شكران مرتجى دعم أهلها في غزة منذ بدء العنوان الاخير على القطاع.

 
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ونشرت شكران مؤخرا مقطع فيديو مؤثر على حسابها في إنستغرام، تضمن مجموعة من الصور التي تظهر الشعب الفلسطيني وهو يواجه العدوان بالحجارة، ورددت في الخلفية نشيد "شدوا بعضكم" بصوتها.

وتفاعل متابعو شكران مع الفيديو بشكل واسع، معبرين عن تضامنهم معها ومع الشعب الفلسطيني.

وفي منشور سابق، كانت شكران قد وجهت رسالة مؤثرة إلى عائلتها في غزة، معبرة عن تمنياتها بالسلامة لهم جميعًا، واشارت إلى أنها فخورة بانتمائها لهذه البقعة المقدسة وبأنها جزء من شعب عظيم يحمل العزيمة والإيمان، مع تمنياتها بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار. (الجديد)

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