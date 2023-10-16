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فنون ومشاهير
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
Lebanon 24
16-10-2023
|
03:03
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توفيت أمس الأحد الإعلامية جيزيل خوري عن عمر ناهز الـ 62 عاما وذلك بعد صراع مرير مع المرض.
وتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر منشور للراحلة عبر حسابها على "فيسبوك" عايدت فيه ابنتها رنا خوري.
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ووجهت خوري رسالة خاصة لابنتها، أرفقتها بعدد من الصور التي جمعتهما في مراحل عمرية مختلفة، وعلقت عليه قائلة : "بالأمس فقط كان عمري 20 عامًا، لقد جعلتني أمًا لأول مرة وجدة لأول مرة".
وتابعت: "عيد ميلاد سعيد يا كبيرتي، ولكن بالنسبة لي ستظلين صاحبة الدمية الصغيرة ذات المصاصة الحمراء".
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