Advertisement

فنون ومشاهير

رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)

Lebanon 24
16-10-2023 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1118498-638330475944394661.jpg
Doc-P-1118498-638330475944394661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت أمس الأحد الإعلامية جيزيل خوري عن عمر ناهز الـ 62 عاما وذلك بعد صراع مرير مع المرض.

وتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر منشور للراحلة عبر حسابها على "فيسبوك" عايدت فيه ابنتها رنا خوري.
Advertisement

ووجهت خوري رسالة خاصة لابنتها، أرفقتها بعدد من الصور التي جمعتهما في مراحل عمرية مختلفة، وعلقت عليه قائلة : "بالأمس فقط كان عمري 20 عامًا، لقد جعلتني أمًا لأول مرة وجدة لأول مرة".

وتابعت: "عيد ميلاد سعيد يا كبيرتي، ولكن بالنسبة لي ستظلين صاحبة الدمية الصغيرة ذات المصاصة الحمراء".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:40 | 2023-10-16
04:30 | 2023-10-16
04:04 | 2023-10-16
00:42 | 2023-10-16
23:00 | 2023-10-15
16:00 | 2023-10-15
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24