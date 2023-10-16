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فنون ومشاهير

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

Lebanon 24
16-10-2023 | 04:30
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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ"لينا"، الابنة الكبرى للفنان أحمد الفيشاوي ظهرت فيها وقد حلقت شعرها "على الزيرو"، ما عرّضها للهجوم من جمهور والدها.

وكشفت الدكتورة سلوى عبد الباقي، جدّة لينا لوالدتها هند الحناوي سر قيام حفيدتها بذلك، مؤكدةً أنها حلقت شعرها بالكامل، كي تتبرع به لمرضى السرطان، مشيرة إلى أنها كانت تظن أن لينا ستقص شعرها قليلاً ولكنها فوجئت بها تحلقه "على الزيرو".

وأضافت عبد الباقي أن لينا تحلق شعرها كل فترة تضامناً مع مرضى السرطان وللتبرع به لعلاجهم، ولكن هذه المرة حلقته بالكامل، موضحةً أنها فوجئت بذلك حين سافرت قبل شهر الى لندن للقاء لينا وأمها هند الحناوي. (لها)

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