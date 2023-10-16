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فنون ومشاهير

من شهر العسل.. الاعلامية الشابة تنشر صورة برفقة زوجها الفنان الشاب

Lebanon 24
16-10-2023 | 08:00
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يتواجد الفنان المصري تامر عاشور وزوجته الإعلامية نانسي نور في دولة الكويت، وذلك بعد أيام من احتفالهما بزفافهما، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي.

وشاركت نانسي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"، صورة تجمعها بزوجها تامر عاشور وصديقتها مقدمة البرامج خلود زهران من أحد فنادق دولة الكويت، الذي تتواجد فيه لقضاء شهر عسلها.
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وكان من المقرر أن يحيي عاشور حفلًا جماهيريًا في الكويت، يوم الجمعة الماضي، لكن جرى تأجيله لتاريخ آخر؛ نظرًا للأحداث الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. (فوشيا) 


المصدر: فوشيا
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