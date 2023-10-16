بطلة الطائر الرفراف ترفض الحديث عن علاقاتها

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قبل ساعات تصدر إسم أفرا ساراتش أوغلو التريند في تركيا بعد ظهورها في مدينة أرناؤوط وهروبها من أسئلة الصحفيين.فقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن بطلة مسلسل الطائر الرفراف أفرا ساراتش أوغلو تواجدت في مدينة أرناؤؤط كوي، وبمجرد رؤيتها تواجد الصحفيين حولها وبسؤالها عن المسلسل قالت أفرا :"أنا بخير وكل شيء على مايرام وتصوير المسلسل يسير بشكل جميل وشكرا لكم ".وعندما وجه إليها أحد الصحفيين سؤالاً عن علاقتها مع مارت قالت أفرا:"لم أتحدث عن ذلك من قبل أبدا ".وبمواجهتها أن المنتج منع الثنائي من الحديث عن علاقتهما ردت أفرا:"لن أعلق على هذا الموضوع نحن نعمل بشكل مستمر وكل شيء يسير جيد أعذروني لن أتحدث عن علاقاتي أبدا".حب جديدبعد قصة الحب التي جمعت أرفا ساراتش أوغلو ومارت ديمير بطلي المسلسل التركي الطائر الرفراف الأكثر مشاهد لهذا الموسم، يبدو أن هناك قصة حب جديدة بين أبطال العمل ،إذ نشرت الصحف التركية أن بيريل بوزام وأرسين اريجي يعيشان قصة حب في كواليس العمل حيث إنتشر صور لهما سويا أثناء قضاء عطلتهما الصيفية خلال الفترة الماضية. (نواعم)