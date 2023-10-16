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فنون ومشاهير

وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي

Lebanon 24
16-10-2023 | 09:07
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توفيت الممثلة الأميركية الشهيرة سوزان سومرز، التي اشتهرت بأدوارها في مسلسلي Three's Company وStep by Step، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، وذلك صباح يوم أمس الأحد.

وبحسب موقع بيبول، فقد توفيت سوزان قبل يوم واحد من احتفالها بعيد ميلادها الـ77 عامًا؛ فقد كانت تتطلع للاحتفال به مع أحبائها وزوجها آلان، وأبنائها الثلاثة، ليزلي وستيفن وبروس، بالإضافة إلى أحفادنا الستة.
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وأصدرت عائلة سوزان بيانًا مشتركًا تنعى فيه الراحلة، جاء فيه: "توفيت سوزان سومرز بسلام في منزلها في ساعات الصباح الباكر من يوم 15 تشرين الأول.. وذلك بعد صراع طويل مع أحد أشرس أشكال سرطان الثدي الذي رافقها لأكثر من 23 عامًا".


وتابع البيان: "كانت سوزان محاطة بزوجها المحب آلان وابنها بروس وعائلتها المقربة..لقد اجتمعت عائلتها للاحتفال بعيد ميلادها السابع والسبعين في 16 تشرين الاول. وبدلًا من ذلك، سيحتفلون بحياتها الاستثنائية، ويريدون أن يشكروا الملايين من المعجبين والمتابعين الذين أحبوها كثيرًا".
 
 
ووفق موقع "بيبول"، ستجري مراسم الدفن العائلي هذا الأسبوع، فيما سيقام حفل تأبين لها في الشهر المقبل. (فوشيا)
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