تايلور سويفت تسجل رقماً قياسياً بإيرادات فيلم جولة العصور "The Eras Tour"

خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في دور العرض، أصبح فيلم The Eras Tour هو فيلم الحفلات الموسيقية الأعلى ربحاً في تاريخ شباك التذاكر الأميركي، متجاوزاً افتتاحية فيلم Justin Bieber: Never Say Never في عام 2011، والتي بلغت 73 مليون دولار.وحقق فيلم The Eras Tour، إيرادات افتتاحية بلغت 96 مليون دولار، في شباك التذاكر الأميركي، بحسب شركة AMC، الموزع الرسمي للفيلم الذي يتناول الجولة الغنائية لنجمة البوب تايلور سويفت.وفي شباك التذاكر الدولي، جمع الفيلم 32 مليون دولار، مما جعل حصيلته العالمية الأولية تصل إلى 128 مليون دولار، وهي بداية قوية لعمل تم الإعلان عنه فقط قبل 6 أسابيع، بحد أدنى من الترويج الدعائي خارج نطاق حسابات تايلور سويفت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يبلغ حجم متابعيها 350 مليوناً.واتخذ فيلم The Eras Tour طريقاً غير تقليدياً إلى دور العرض، إذ لم يتم توزيعه عن طريق أي من استوديوهات هوليوود الكبرى، وطرحته تايلور سويفت بمساعدة شركة AMC، أكبر سلسلة دور سينما في العالم.وبحسب AMC، تأتي المدن الأكثر مبيعاً لفيلم الحفلة الموسيقية هي نيويورك، ولوس أنجلوس، وشيكاجو، وبوسطن، وفيلادلفيا.واختارت تايلور سويفت أن تكون أسعار التذاكر لفيلمها مقسمة إلى فئتين، الأولى بـ 19.89 دولاراً للبالغين، والثانية 13.13 دولاراً للأطفال وكبار السن، الرقم الأول يعكس سنة ولادتها وعنوان الألبوم، والأخير هو رقم حظها.ومن المتوقع أن تجني سويفت، التي أنتجت الفيلم بنفسها، أموالاً طائلة من الفيلم، إذ تحصل على حوالي 57% من مبيعات التذاكر، مع احتفاظ دور العرض بالإيرادات المتبقية، وحصول AMC رسوم توزيع بسيطة.وبطبيعة الحال، لا تقارن هذه الأرباح بالمليارات المتوقع أن تجنيها من الجولة الفعلية التي تضم 146 حفلاً، والتي ينتظر أن تتجاوز مليار دولار عند انتهائها في آخر سنة 2024، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى وفق تقديرات أميركية، حتى إن مجلة "بولستار" المتخصصة في الفنون الحية توقعت أن تصل إيرادات حفلات الجولة إلى نحو 1,9 مليار دولار.