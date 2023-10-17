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فنون ومشاهير

بشكل طارئ ممثلة لبنانية شهيرة تخضع لفحوصات طبية في دبي.. هذا ما حصل معها (صور)

Lebanon 24
17-10-2023 | 00:51
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نشرت الممثلة زينة مكي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وكشفت زينة من خلال الصور انها خضعت لتصوير شعاعي في دبي لظهرها ورقبتها.
 
 
 
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وعلّقت على الصور قائلة: "غريبة الحياة سافرت عالامارات بسبب اعمال وندوة وتصوير وسبحان الله كل شي وصل لشي تاني."

وتابعت: "على قولة امي اجا عبد المعين تيعين لاقى بدو مين يعينو. معلش عم بضحك بس شر البلية ما يُضحك". "الحمدالله على كل شي".

ولم تذكر زينة تحديدا ما أصابها، الا انها صرّحت سابقا من انها تُعاني من مرض وراثي في العظام، أخضعها إلى العديد من العلاجات الطبية على مدى سنين طويلة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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