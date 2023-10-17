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فنون ومشاهير
الحارس الشخصي لنجمة عالمية يتخلى عنها ويلتحق بالجيش الإسرائيلي (صور)
Lebanon 24
17-10-2023
|
04:10
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تحقق النجمة العالمية تايلور سويفت فترة من النجاح والإنجازات الهائلة وفق ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، خاصة بعد النجاح الذي حققه فيلمها الوثائقي Never Say Never إلى جانب جولاتها الغنائية.
وبالتزامن مع هذا النجاح، قرر حارس سويفت الشخصي الاستغناء عنها والسفر بالرغم من حاجتها الماسة له في هذه الفترة.
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والمفاجأة أن حارسها الشخصي تخلّى عنها من اجل الالتحاق بالجيش الاسرائيلي الذي يشن حرب إبادة واسعة ضد قطاع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني.
وكشفت مصادر عديدة بأن الحارس الشخصي سافر بالفعل الى منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا إلى فلسطين المحتلة وذلك بهدف القتال إلى جانب صفوف إسرائيل.
ويأتي هذا الخبر في ظل التزام تايلور الصمت حتى هذه اللحظة حول الأحداث في فلسطين وعدم الكشف عن رأيها فيما يحدث.(البوابة)
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