Advertisement

فنون ومشاهير

الحارس الشخصي لنجمة عالمية يتخلى عنها ويلتحق بالجيش الإسرائيلي (صور)

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1119020-638331383492337633.jpg
Doc-P-1119020-638331383492337633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحقق النجمة العالمية تايلور سويفت فترة من النجاح والإنجازات الهائلة وفق ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، خاصة بعد النجاح الذي حققه فيلمها الوثائقي  Never Say Never إلى جانب جولاتها الغنائية.

وبالتزامن مع هذا النجاح، قرر حارس سويفت الشخصي الاستغناء عنها والسفر بالرغم من حاجتها الماسة له في هذه الفترة.
Advertisement

والمفاجأة أن حارسها الشخصي تخلّى عنها من اجل الالتحاق بالجيش الاسرائيلي الذي يشن حرب إبادة واسعة ضد قطاع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني.
 
 
 
 
 
 
وكشفت مصادر عديدة بأن الحارس الشخصي سافر بالفعل الى منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا إلى فلسطين المحتلة وذلك بهدف القتال إلى جانب صفوف إسرائيل.

ويأتي هذا الخبر في ظل التزام تايلور الصمت حتى هذه اللحظة حول الأحداث في فلسطين وعدم الكشف عن رأيها فيما يحدث.(البوابة)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:56 | 2023-10-17
02:35 | 2023-10-17
00:51 | 2023-10-17
16:11 | 2023-10-16
16:00 | 2023-10-16
14:00 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24