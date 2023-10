الحارس الشخصي لنجمة عالمية يتخلى عنها ويلتحق بالجيش الإسرائيلي (صور)

Advertisement

تحقق النجمة العالمية تايلور سويفت فترة من النجاح والإنجازات الهائلة وفق ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، خاصة بعد النجاح الذي حققه فيلمها الوثائقي Never Say Never إلى جانب جولاتها الغنائية.وبالتزامن مع هذا النجاح، قرر حارس سويفت الشخصي الاستغناء عنها والسفر بالرغم من حاجتها الماسة له في هذه الفترة.والمفاجأة أن حارسها الشخصي تخلّى عنها من اجل الالتحاق بالجيش الاسرائيلي الذي يشن حرب إبادة واسعة ضد قطاع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني.