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فنون ومشاهير
بسبب منشور على فيسبوك.. إسرائيل تعتقل فنانة فلسطينية (صورة)
Lebanon 24
17-10-2023
|
04:56
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كشفت الكاتبة سامية عياش اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الإسرائيلية، بسبب منشور كتبته على صفحتها عبر "فيسبوك".
ونشرت عياش صورة الفنانة الفلسطينية عبر خاصية الستوري على تطبيق انستغرام وكتبت: "أنباء عن اعتقال الفلسطينية دلال أبو آمنة بعد تحريض من المستوطنين وهي الآن تخضع للتحقيق".
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وأكدت عبير بكر، المحامية الموكّلة بالدفاع عن الفنانة الفلسطينية، خبر الاعتقال، مشيرة إلى أن أبو آمنة اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور جاء فيه: "لا غالب إلا الله" إلى جانبه رمز دعاء وعلم فلسطين، وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قِبل الفريق الإعلامي للفنانة.
وأوضحت أن الفنانة "لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار (رسمي) بتمديد اعتقالها ولكن هذه هي نية الشرطة، حتى قبل أن يحققوا معها".
ولفتت إلى أن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة اعتقالها، في الوقت الذي كانت تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين".(لها)
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