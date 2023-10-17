فنانة شهيرة ترد على أفيخاي أدرعي بعد هذا المنشور: ربنا ياخدك

هاجمت الفنانة أنغام المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد نشره رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء غزة، قال فيها: "بلاغ مهم إلى سكان حي الزيتون. ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجّه جنوباً إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم. والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجّه جنوباً".

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وردّت أنغام على هذا التحذير قائلةً: "ربّنا ياخدك ويريّحنا من وشّك".



وكانت أنغام قد تفاعلت خلال الأيام الماضية مع الأحداث الجارية الآن في فلسطين وقطاع غزة، طالبةً من جمهورها التبرع لأهل مدينة غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع. (لها)