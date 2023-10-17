أطلت بوجه ملطخ بالقهوة.. فنانة شابة تتعرّض للتحرش وتوثّق الواقعة! (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية نورين أبو سعدة عن تعرضها للتحرش بأحد الشوارع
وقالت وهي تبكي أنا طالعة بتكلم بالطريقة دي لأن في واحد بالشارع اتحرش بيا وأنا شديته من شعره وصورته وهنزلها على حسابي
ورمى علي كوباية القهوة بالشارع وكل الرجالة واقفة ومحدش عمل حاجة
وأظهرت الشاب الذي تحرش بها لفضحه https://t.co/YvTvnn45DT
— لاا استقبل خاص (@Sarah6952989693) October 17, 2023
كشفت الفنانة المصرية نورين أبو سعدة عن تعرضها للتحرش بأحد الشوارع
وقالت وهي تبكي أنا طالعة بتكلم بالطريقة دي لأن في واحد بالشارع اتحرش بيا وأنا شديته من شعره وصورته وهنزلها على حسابي
ورمى علي كوباية القهوة بالشارع وكل الرجالة واقفة ومحدش عمل حاجة
وأظهرت الشاب الذي تحرش بها لفضحه https://t.co/YvTvnn45DT