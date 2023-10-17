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فنون ومشاهير

أطلت بوجه ملطخ بالقهوة.. فنانة شابة تتعرّض للتحرش وتوثّق الواقعة! (فيديو)

Lebanon 24
17-10-2023 | 07:15
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نشرت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، إحدى بطلات فيلم "آل شنب" من بطولة الفنانة ليلى علوي، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو وثّقت من خلاله لحظة تعرّضها للتحرش في أحد الشوارع، وفضحها للمتحرش بكشف هويته.

وظهرت نورين في الفيديو وقد تلطخ وجهها بمشروب القهوة، وعلّقت عليه قائلةً: "أنا طالعة بتكلم بالطريقة دي لأن في واحد في الشارع اتحرش بيا.. رمى على وجهي القهوة ولم يتحرك احد". (لها)
 
 
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المصدر: لها
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