أطلت بوجه ملطخ بالقهوة.. فنانة شابة تتعرّض للتحرش وتوثّق الواقعة! (فيديو)

نشرت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، إحدى بطلات فيلم "آل شنب" من بطولة الفنانة ليلى علوي، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو وثّقت من خلاله لحظة تعرّضها للتحرش في أحد الشوارع، وفضحها للمتحرش بكشف هويته.



وظهرت نورين في الفيديو وقد تلطخ وجهها بمشروب القهوة، وعلّقت عليه قائلةً: "أنا طالعة بتكلم بالطريقة دي لأن في واحد في الشارع اتحرش بيا.. رمى على وجهي القهوة ولم يتحرك احد". (لها)

كشفت الفنانة المصرية نورين أبو سعدة عن تعرضها للتحرش بأحد الشوارع

وقالت وهي تبكي أنا طالعة بتكلم بالطريقة دي لأن في واحد بالشارع اتحرش بيا وأنا شديته من شعره وصورته وهنزلها على حسابي

ورمى علي كوباية القهوة بالشارع وكل الرجالة واقفة ومحدش عمل حاجة

وأظهرت الشاب الذي تحرش بها لفضحه https://t.co/YvTvnn45DT — لاا استقبل خاص (@Sarah6952989693) October 17, 2023 Advertisement