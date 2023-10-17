أبرزهم وليد توفيق ومعين شريف.. نجوم لبنان في وقفة تضامنية مع أهالي غزة (فيديو)

نفذت مجموعة من الفنانين اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام مبنى الإسكوا في بيروت لنصرة الأهالي في غزة، تلبية لدعوة النقابات الفنية في لبنان التي استنكرت الصمت عن الإجرام الإسرائيلي في غزة، ودعت إلى وقفة تضامنية مع أهالي القطاع.





وحضر عدد من النجوم الى وسط بيروت، بينهم وليد توفيق ومعين شريف وجورج شلهوب وجهاد الأطرش وتقلا شمعون، السي فرنيني، برناديت حديب، ختام اللحام، ونعمة بدوي والمنتج صادق الصباح، والشاعر نزار فرنسيس وآخرون، حاملين الكوفية الفلسطينية والأعلام اللبنانية والفلسطينية، معبّرين عن رفضهم للجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق المواطنين في غزة.



وشملت النقابات المشاركة في صياغة البيان، نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، ونقابة محترفي الموسيقى والغناء، ونقابة الفنيين السينمائيين، ونقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة في الشمال، ونقابة شعراء الزجل، ونقابة الفنانين المحترفين، ونقابة الفنانين التشكيليين، ونقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان. (لها)