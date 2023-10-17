طليق الفنانة الشهيرة يدخل القفص الذهبي وهذه هي العروس الجميلة (صور)

احتفل المخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل بزفافه على مصممة الازياء دنيا عبد المعبود.

ويأتى زواج الهواري من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن غادة عادل منذ فترة طويلة ورغم تصريحاته في العديد من المناسبات بحبه لغادة وانتشار كثير من الأقاويل حول عودتهما، وذلك على خلفية الصور التي نشرتها الأخيرة عبر "إنستغرام"، وأظهرت وجود طليقها معها ومع أولادهما في اليونان، لكن جاء خبر زواجه من دنيا ليضع حداً لكل هذه الأقاويل.

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وحذفت الفنانة غادة عادل كل صور طليقها المخرج مجدي الهواري من حسابها في "إنستغرام"، في أول ردّ فعل لها بعد زواجه من دنيا عبد المعبود، مساء الأحد الماضي.