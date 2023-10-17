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فنون ومشاهير

تعليقات محرجة... ما سبب السخرية من شيري عادل؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 14:07
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تعرّضت النجمة شيري عادل للكثير من التعليقات بسبب المسلسل الجديد الذي ستبدأ تصويره ويحمل اسم "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، بالاستناد الى زيجاتها الفاشلة.
 
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية، ويتكون من 45 حلقة، ويشارك شيري في بطولته عدد من النجوم، وهم: إسلام جمال، ميريهان حسين، بسمة داوود، عمر الشناوي، هيدي كرم، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسّسها هاني سرحان، وأشرف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد.
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المسلسل الجديد من إنتاج شركة conquer studios د/ بيتر ميمي، وإخراج خيري سالم في تجربته الثانية بعد المسلسل الكوميدي "على باب العمارة" والذي حقق نجاحاً كبيراً حين عرضه.

المصدر: لها
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