صورة قديمة لنجمة "شراب التوت".. هكذا كانت في مرحلة المراهقة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعيةصورة قديمة للممثلة التركية سيلا تورك أوغلو، نجمة مسلسل "شراب التوب"، وهي في مرحلة المراهقة.وبدا واضحًا أن سيلا كانت تعاني من زيادة في الوزن، فلم تكن تتمتع بجسد رشيق ووجه نحيل مقارنة بالوقت الحالي، حتى أن البعض وجد صعوبة في التعرف عليها.ورأى البعض أن سيلا لم تجرِ أي تغيرات في شكلها، بل لا تزال تتمتع بذات الملامح الناعمة، فكتبت إحداهن: "نفس الملامح اللطيفة.. ما متغيرة"، وأضافت أخرى: "ماتغيرت بس نحفت".