هكذا علّق راغب علامة على مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

علّق الفنان راغب علامة على المجزرة التي أدت إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة مساء أمس الثلاثاء.



وكتب علامة على منصة "اكس" قائلا: "لم أعد أستغرب أي شيء! سقطت الإنسانية بكل معانيها، مئات الشهداء الأبرياء يحتمون في مستشفى وقادة الصهاينة يشربون نخب دماء الأطفال والمدنيين الأبرياء ، الصورة الآن اصبحت واضحة. وحش صهيوني يستقوي على مدنيين و أطفال ومستشفيات وصحافيين غزة والعالم يتفرج ويصفق له بل العالم يدافع عن…"

لم أعد أستغرب أي شيء!

سقطت الإنسانية بكل معانيها، مئات الشهداء الأبرياء يحتمون في مستشفى وقادة الصهاينة يشربون نخب دماء الأطفال والمدنيين الأبرياء ، الصورة الآن اصبحت واضحة. وحش صهيوني يستقوي على مدنيين و أطفال ومستشفيات وصحافيين #غزة والعالم يتفرج ويصفق له بل العالم يدافع عن… — RaghebAlama (@raghebalama) October 17, 2023 Advertisement

وتابع علامة: "الآن وبعد هذه المجزرة ، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس ! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني! حرب جبانة يقودها مجرمون جبناء لم يقصفوا الا البراءة…".



