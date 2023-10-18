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فنون ومشاهير

هكذا علّق راغب علامة على مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 00:28
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علّق الفنان راغب علامة على المجزرة التي أدت إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة مساء أمس الثلاثاء.

وكتب علامة على منصة "اكس" قائلا: "لم أعد أستغرب أي شيء! سقطت الإنسانية بكل معانيها، مئات الشهداء الأبرياء يحتمون في مستشفى وقادة الصهاينة يشربون نخب دماء الأطفال والمدنيين الأبرياء ، الصورة الآن اصبحت واضحة. وحش صهيوني يستقوي على مدنيين و أطفال ومستشفيات وصحافيين غزة والعالم يتفرج ويصفق له بل العالم يدافع عن…"
 
 
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وتابع علامة: "الآن وبعد هذه المجزرة ، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس ! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني! حرب جبانة يقودها مجرمون جبناء لم يقصفوا الا البراءة…".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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