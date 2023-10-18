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فنون ومشاهير

بسبب دعمهم القضية الفلسطينية.. تهديدات تطال عائلة جيجي وبيلا حديد إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-10-2023 | 04:04
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تتعرّض عارضتا الازياء من أصل فلسطيني جيجي حديد وشقيقتها بيلا للكثير من التعليقات الهجومية والتهديدات التي تطالهما وعائلتهما.

فبعد الدعم الكبير الذي أظهرته بيلا وتأكيدها بأنها لا تهتم بفقدان عملها كعارضة أزياء وستواصل دعم الشعب الفلسطيني، صرحت عائلة حديد، بأنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب دعمهم لفلسطين.
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وأكدت العائلة أن تهديدات القتل التي تلقتها جدية ومثيرة للقلق، وهو ما اضطرهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لحمايتهم، وطلبوا الحماية من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

واكد موقع TMZ الذي يُعنى بأخبار المشاهير أن "كل فرد في العائلة تلقى تهديدات مخيفة ومشؤومة عبر رسائل وسائل التواصل الإجتماعي وهواتفهم المحمولة، بما في ذلك جيجي، وبيلا، وأنور، وحتى والديهم محمد، ويولاندا".

وكانت بيلا حديد قد أكدت أنها ستواصل الحديث عن فلسطين وما يجري في غزة ولا تهتم ولا تقلق من فقدان وظيفتها كعارضة أزياء عالمية لأهم دور الأزياء.(لها)



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