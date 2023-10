بريتني سبيرز أجهضت طفلاً من جاستن تيمبرليك... إليكم ما كشفته!

Advertisement

كشفت النجمة الأميركية بريتني سبيرز في مذكراتها القادمة The Woman in Me، أنها أجهضت طفلها خلال علاقتها بالمغني الأميركي جاستن تيمبرليك.وأوضحت سبيرز أن تيمبرليك لم يكن سعيدًا حينما اكتشف حملها بطفلهما، وقالت في مذكراتها: "لكن جاستن بالتأكيد لم يكن سعيداً بخبر الحمل. قال إننا لسنا مستعدين لإنجاب طفل في حياتنا، وإننا كنا صغارًا جدًّا".وركزت سبيرز في مذكراتها، المقرر إطلاقها في 24 تشرين الأول، أن تيمبرليك كان على يقين تام من أنه لا يريد أن يكون أبًا.وأوضحت سبيرز أنها لا تعرف ما إذا كان إجهاضها لطفلها القرار الأنسب، مشيرةً إلى أنها لم تكن لتتخذ هذا القرار لو كان الاختيار لها وحدها.وأضافت: "لم يكن الإجهاض مأساة بالنسبة لي، لقد أحببت جاستن كثيرًا. كنت أتوقع دائمًا أن يكون لدينا عائلة معًا في يوم من الأيام، لكن حملي أتى أبكر مما كنت أتوقع".وفي وقت سابق، أكدت عدة مصادر مقربة من موقع "Page Six" أن تمبرليك قلق جدًّا بشأن إصدار الكتاب ولديه فضول قوي لمعرفة ما ستكشفه سبيرز عن علاقتهما.ونوه المصدر، أنه بينما تتحدث سبيرز عن تمبرليك بقوة في مذكراتها، إلا أنها "لا تستبعد" أي شخص آخر، مضيفًا: هذه هي الفرصة التي حصلت عليها بريتني أخيرًا لتحكي قصتها، ولا شيء أكثر من ذلك.